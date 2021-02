BELIVALDO CHAGAS E EDVALDO LAMENTAM A MORTE DE MANELITO MENEZES

O governador Belivaldo Chagas e o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, usaram as redes sociais na manhã desta sexta-feira (12) para lamentar a morte do empresário Manelito Menezes, superintendente do Grupo Samam, ocorrido na madrugada de hoje.

Manelito estava internado no Hospital São Lucas, em Aracaju desde o mês passado, após complicações por conta do coronavírus.

Belivaldo Chagas (PSD) lamentou a morte do amigo e disse que “foi com imenso pesar e consternação que recebi a notícia da morte de Manelito Menezes Neto, de 56 anos, superintendente do Grupo Samam e mantenedor das Indústrias Taquari, produtoras de álcool e açúcar em Sergipe”.

Edvaldo Nogueira também lamentou a morte de Manelito. “Foi com muita tristeza, pesar e dor que recebi a notícia do falecimento de Manelito Menezes, do Grupo Samam. Um grande sergipano, um jovem empresário, homem de grandes qualidades, que, infelizmente, perdemos em decorrência da COVID-19. Manelito foi um dos grandes empreendedores de Sergipe. Meus sentimentos a todos os amigos e familiares, em especial as minhas enteadas, Marina e Maria, filhas de Manelito. Que Deus conforte seus corações”.