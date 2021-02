CELEBRIDADE Filha de Leonardo emagrece mais de 20 kg após cirurgia cardíaca. Reeducação alimentar e a prática de exercícios regularmente foram o que fizeram diferença na vida da jovem

12/02/21 - 19:38:21

Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo, emagreceu mais de 20 kg após ser submetida a uma cirurgia cardíaca. A jovem, que sofre com problemas no coração desde pequena, decidiu mudar de hábitos e adotar uma vida mais saldável depois da experiência no hospital.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os 20 kg foram eliminados em um período de apenas seis meses com reeducação alimentar e prática regular de exercícios físicos. Além disso, ela foi auxiliada por um nutrólogo e por um SPA.

Jéssica chegou a pesar 92 kg após a cirurgia e hoje está com 69 kg. As duas fotos acima têm diferença de um ano.

REDAÇÃO VOGUE