DEPUTADO FÁBIO HENRIQUE FARÁ PARTE DA COMISSÃO MISTA DO ORÇAMENTO

12/02/21 - 12:50:32

O desempenho do deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) no Congresso Federal, mesmo em primeiro mandato, fez com que ele fosse indicado a integrar a Comissão Mista do Orçamento (CMO), que é a comissão mais importante da Câmara Federal. Essa comissão será responsável por elaborar o orçamento do Brasil para o ano de 2021, já que no ano passado, em razão da pandemia, ficaram sem atividade regular.

A CMO é formada por 30 deputados e dez senadores titulares. Fábio Henrique é uma das indicações do partido e também passa a liderar a bancada na Comissão Mista e a ser relator setorial da área que trata sobre recursos para Política das Mulheres, Família e Direitos Humanos.

“Fiquei muito feliz pela indicação, e tenho consciência da responsabilidade de liderar a bancada. E gostei muito da área temática por ser uma de muita sensibilidade. Vou procurar a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Damares Alves, para conversar sobre esse assunto; também procurarei as entidades da sociedade para ver como contribuir na relatoria do orçamento da união”, destacou o deputado sergipano.

A expectativa é que, com a instalação do colegiado, os congressistas consigam votar a Lei Orçamentária Anual 2021 até o fim de março, que está com a tramitação atrasada por conta das atividades remotas em 2020. A Comissão Mista também deve debater outros projetos, como o trata de um novo Auxílio Emergencial.

O desempenho do deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) no Congresso Federal, mesmo em primeiro mandato, fez com que ele fosse indicado a integrar a Comissão Mista do Orçamento (CMO), que é a comissão mais importante da Câmara Federal. Essa comissão será responsável por elaborar o orçamento do Brasil para o ano de 2021, já que no ano passado, em razão da pandemia, ficaram sem atividade regular.

A CMO é formada por 30 deputados e dez senadores titulares. Fábio Henrique é uma das indicações do partido e também passa a liderar a bancada na Comissão Mista e a ser relator setorial da área que trata sobre recursos para Política das Mulheres, Família e Direitos Humanos.

“Fiquei muito feliz pela indicação, e tenho consciência da responsabilidade de liderar a bancada. E gostei muito da área temática por ser uma de muita sensibilidade. Vou procurar a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Damares Alves, para conversar sobre esse assunto; também procurarei as entidades da sociedade para ver como contribuir na relatoria do orçamento da união”, destacou o deputado sergipano.

A expectativa é que, com a instalação do colegiado, os congressistas consigam votar a Lei Orçamentária Anual 2021 até o fim de março, que está com a tramitação atrasada por conta das atividades remotas em 2020. A Comissão Mista também deve debater outros projetos, como o trata de um novo Auxílio Emergencial.