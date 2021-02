EM ARACAJU, 70% DOS IDOSOS COM MAIS DE 90 ANOS JÁ FORAM VACINADOS

12/02/21 - 16:51:27

Na última quarta-feira (10), a Prefeitura de Aracaju iniciou a segunda fase da vacinação contra a covid-19, direcionada para os idosos acima de 90 anos. Para agilizar esta etapa, a Secretaria Municipal da Saúde organizou uma força-tarefa de imunização, que contou com o drive thru no Parque Augusto Franco (Sementeira), que funcionou até esta sexta-feira, 12; a aplicação da vacina em 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), distribuídas em todas as regiões da capital; e a vacinação a domicílio, para idosos acamados.

A secretária da Saúde, Waneska Barboza, avalia que o trabalho coordenado ajudou a dar celeridade à segunda fase da vacinação. “Até o momento, cerca de 1.700 idosos foram vacinados, isso corresponde a aproximadamente 70% da meta prevista pela Secretaria Municipal da Saúde, que era de 2330 idosos acima de 90 anos”, informa.

Os idosos com mais de 90 anos que ainda não foram vacinados devem procurar as UBSs portando o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Caso não possua o cadastro, é só levar originais e cópia de documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. O cadastro é feito na hora e o idoso será vacinado em seguida. Para os idosos acamados, é necessário que um familiar ou cuidador faça o cadastro na UBS mais próxima e solicite a vacinação a domicílio.

Balanço positivo

Para serem vacinados no drive thru, os idosos precisaram realizar um cadastro no site da prefeitura. A vacinação nas UBSs se deu mediante a apresentação do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e ocorreu tudo com muita tranquilidade, como informa a gerente da UBS Dona Sinhazinha, Evelyn Lobo Santana. “Conseguimos manter os fluxos organizados, sem aglomeração ou demora na espera para tomar a vacina. Os idosos que compareceram à UBS nesta segunda fase foram imunizados com toda atenção e cuidado que eles merecem”, destaca.

Durante esta segunda fase, teve continuidade a imunização dos profissionais da saúde, inclusive com a aplicação da segunda dose da vacina. Também teve prosseguimento a vacinação dos cuidadores e idosos institucionalizados, com a vacinação do público acolhido na Casa Lar Nalde Barbosa.

Até o momento, 66,9% das doses recebidas pela SMS já foram aplicadas, chegando a 14.036 vacinados (10.939 da CoronaVac, mais 10.040 da AstraZeneca/Oxford). Considerando apenas a utilização da Coronovac, a Prefeitura já aplicou 98,8% das doses recebidas.

Próximas fases

As etapas da vacinação são definidas a partir do número de doses recebidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Por isso, ainda não há um calendário definido para as demais faixas etárias.

Waneska Barboza informa que Aracaju recebeu doses apenas para idosos acima de 90 anos e para a continuidade da vacinação dos trabalhadores da saúde. “Os demais calendários serão divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde a partir do momento que houver nova remessa feita pelo Ministério da Saúde. Informaremos a população sobre as novas fases, com o máximo de celeridade, como estamos fazendo até o momento”, reforça Waneska.

As informações detalhadas sobre todas as etapas da vacinação são divulgadas pela Prefeitura de Aracaju, por meio dos canais oficiais, como o portal da Agência Aracaju de Notícias, e os perfis da prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde nas redes sociais. “Estamos trabalhando com o máximo de transparência, informando a população sobre as etapas da vacinação. Em caso de dúvidas, o cidadão e a cidadã podem entrar em contato com a Ouvidoria, através do 0800 729 3534, opção 7”, orienta a secretária.

Foto assessoria