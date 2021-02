Estácio lança novo formato de ensino para cursos de graduação

12/02/21 - 10:44:06

Atendendo a uma demanda do mercado, a Estácio lança neste primeiro semestre de 2021 uma nova modalidade para cursos de graduação: a semipresencial, unindo o que há de melhor nos mundos digital e presencial. O novo modelo nasce dentro da matriz de conteúdo dos cursos presenciais e digitais da Estácio e, por conta disso, terá vantagens em relação aos modelos híbridos já existentes.

No Centro Universitário Estácio de Sergipe, em Aracaju, os cursos ofertados na nova modalidade serão Análise e Desenvolvimento de Sistema, Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Farmácia, Nutrição, Pedagogia e Redes de Computadores. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (79) 3246-8112.

Os alunos receberão a maior parte do conteúdo dentro da plataforma digital da Estácio, já padronizado para todos os modelos, e, a partir do segundo período, terão a possibilidade de escolher as disciplinas que cursarão no modelo presencial, garantindo, assim, a experiência do campus, até duas vezes por semana. Eles farão parte de turmas já existentes, com os professores e alunos dos cursos presenciais. Já no primeiro semestre, serão ofertados 25 cursos, de todas as áreas, especialmente Engenharia e Saúde. O estudante contará com um modelo de ensino nacionalizado, com o mesmo diploma das outras modalidades. Para os alunos formados, possuir um diploma reconhecido nacionalmente é um grande diferencial no mercado de trabalho.

Conteúdo de alta qualidade

Os alunos vão ter acesso a um conteúdo digital de alta qualidade, que vai permitir mais independência para buscar os conteúdos disponíveis na plataforma digital. Segundo Adriano Pistore, Vice-presidente de Operação Presencial da Estácio, a metodologia utilizada é única, inovadora e conecta a expertise do presencial com a inteligência do digital, tornando a sala de aula mais interativa e colaborativa.

“O grande segredo do semipresencial é a utilização da matriz de ensino comum a todos os modelos de ensino. A partir dessa mesma fonte de conteúdo, podemos unir o melhor do mundo digital e do mundo presencial em um novo produto. Com isso, conseguimos equilibrar a oferta e atender a todas as possibilidades, tanto financeiras, quanto de flexibilidade de tempo, para aqueles que também querem o contato presencial. Perfeito para quem quer ter flexibilidade de horário, mas não abre mão da experiência em sala de aula”, explica.

Sobre a Estácio

A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional brasileiro. Há 50 anos, proporciona acesso a um ensino de qualidade em larga escala e de maneira única. É uma das instituições pioneiras também no ensino digital, na utilização de aplicativos educacionais e games de aprendizagem, incluindo aplicações que usam realidade virtual. Oferece aulas dinâmicas, com material interativo para que o aluno absorva com qualidade o conteúdo acadêmico. Está presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o ensino digital, contando com mais de 600 mil alunos matriculados.

A instituição oferece cursos de Graduação e Pós-graduação, além de soluções corporativas e cursos de extensão. Aposta na tecnologia e na inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado, com currículos alinhados às necessidades do mercado de trabalho. A busca constante pela qualidade acadêmica e os investimentos na área de ensino geraram ótimos resultados nos últimos anos – suas instituições e cursos e são reconhecidos pelo MEC com elevados conceitos de qualidade.

Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, a Estácio apoia iniciativas ligadas ao Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo. O Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar reflete o compromisso da instituição de oferecer uma educação de qualidade e acessível, e assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.

Fonte e foto assessoria