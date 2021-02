LUCIANO BISPO REAFIRMA PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE

12/02/21 - 05:23:33

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, o deputado Zezinho Sobral, o diretor-geral Roberto Bispo, o diretor de Comunicação da Alese, Irineu Fontes e o secretário da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, fizeram na manhã desta quinta-feira, 11, uma visita de cortesia ao novo presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses Melo.

Na oportunidade, o presidente Luciano Bispo se colocou à disposição do TJSE. “Nós viemos fazer uma visita de cortesia com a finalidade de reafirmar a parceria entre os poderes para que os projetos possam andar tranquilamente, mostrando que a harmonia existe”, afirma acrescentando que a Casa Legislativa está de portas abertas

O deputado Zezinho Sobral observou se tratar de uma visita institucional para desejar bons resultados ao novo presidente do Tribuna.

“O Tribunal de Justiça de Sergipe já apresentou em outros momentos gestões de excelência e o Dr. Edson Ulisses com a equipe dirigente e a sua experiência de vida que tem a capacidade de empreender e bem executar, será sem dúvida nenhuma um grande sucesso e a Assembleia está aqui para harmonizar as relações e criar um ambiente profícuo de desenvolvimento e de trabalho junto às instituições”, entende.

Harmonia

O presidente do Tribunal de Justiça ressaltou a importância da visita dos representantes da Alese e da relação harmônica entre os poderes.

“A convivência com a Assembleia Legislativa é muito positiva. O presidente Luciano Bispo e o deputado Zezinho Sobral são pessoas conhecidas, já temos um bom relacionamento e institucionalmente é uma honra receber os representantes do Poder Legislativo aqui na sede do Poder Judiciário. Essa relação deve ser harmônica de acordo com o texto constitucional e temos como propostas na nossa gestão, o diálogo e a intercomunicação dos poderes”, destaca.

No encontro, Edson Ulisses ressaltou o trabalho do Tribunal de Justiça no período da pandemia da Covid-19.

“Nem todo mal é mal. A pandemia traz consequências gravíssimas para a sociedade e à população, sobretudo as pessoas mais carentes, mas também traz aprendizados e a oportunidade de haver um estudo e uma reanálise da situação. Nós tivemos a oportunidade de aproveitar essas dificuldades que a pandemia trouxe para reinventar as práticas e melhorar as propostas que nos pertence”, diz.

Luciano Bispo e o secretário da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque presentearam o presidente do TJSE com livros a exemplo da Constituição de Sergipe comentada.

E o desembargador Edson Ulisses retribuiu a gentileza, entregando ao presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, dois livros de sua autoria autografados: o Reflexões Cidadãs e Sabedoria Popular II.

Foto Alese

Por Aldaci de Souza