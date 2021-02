Mumuzinho fala de aprendizados do ‘The Voice +’ e desafios para definir seu time na próxima fase do reality: ‘Não quero errar’. Neste domingo, 14/2, tem início o Tira-Teima

Mumuzinho é só alegria com sua experiência como técnico do The Voice + e está realizado com o time que conseguiu formar na primeira fase do programa. Mas agora é que sua missão fica mais difícil: com o início do Tira-Teima, o cantor precisará começar a eliminar candidatos com o objetivo de chegar à voz campeã da primeira temporada. Ao Gshow, ele fala dos aprendizados que já teve e das emoções que estão por vir. Assista!