Preta Gil fala de Carnaval em casa com a neta: ‘Acho que vou promover o baile do pijama em família’. Cantora fala da mudança para a nova casa no Rio de Janeiro e da live que irá promover na internet

Há 17 anos Preta Gil vive um corre corre sem fim nessa época do ano. Por conta do Carnaval, o mês de fevereiro é repleto de viagens, noites sem dormir e muitos ensaios com sua trupe da Banda da Preta que se apresenta anualmente em Salvador, Rio e em São Paulo. Mas esse ano a folia será especial para todos. Como é cada um na sua casa, a cantora promete promover um verdadeiro baile do pijama em família. O objetivo é estimular que todos fiquem em casa para conter o avanço docoronavírus.

“Peguei Covid-19 logo após o fim do Carnaval de 2020. Acompanhei de perto esse problema e sei o quanto é perigoso. A consciência é importante”, disse Preta. O descanso será no apartamento provisório para o qual Preta se mudou enquanto aguarda a ida para a nova casa que acaba de comprar no Rio de Janeiro. “Não mudei ainda e vai demorar um pouco, pois quis praticamente reconstruir uma casa. Estamos em um apartamento provisório até podermos nos instalar e, como tudo, nesse meu novo momento da vida, não estou ansiosa. Vou amar poder receber minha família e minha neta. Sabe casa de Vó? Será a casa da Vovó Pretinha. Mais perto da natureza, da terra e das coisas boas da vida!”. Quem vai curtir ter a vovó bem pertinho é Sol de Maria. Para aproveitar a companhia da netinha, Preta já planeja até uma brincadeira. “Certamente passaremos bons dias juntas, a gente tem uma linda troca. Sol é parecida comigo em várias coisas e então a gente passa horas sempre muito divertidas. Vou promover um baile do pijama em família. Vou fazer show na internet para incentivar as pessoas a ficarem em casa e se cuidarem.” Por Luciana Tecidio, Gshow — Rio de Janeiro

12/02/21 - 19:28:40