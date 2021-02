Secretaria de Estado da Saúde divulga 8ª lista de convocados do PSS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou a 8ª lista de convocados do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2020. A apresentação dos candidatos inicia na próxima segunda-feira, 15, das 8h às 11h30, e das 13h30 às 16h30, no Centro Administrativo da Saúde, e segue até às 16h30 da quinta-feira, 18. Os aprovados irão atuar nas unidades da Rede Estadual de Saúde.

Os candidatos deverão apresentar as documentações anexadas no ato da inscrição para análise presencial. Os documentos são conforme a categoria pleiteada. Além disso, cada candidato deve levar a própria caneta para registrar a assinatura. A ideia é evitar ao máximo o compartilhamento de itens e, com isso, reduzir o risco de contágio da Covid-19.

Nesta lista, estão sendo chamados cerca de 1047 profissionais em diversas especialidades, tanto para nível técnico, superior assistencial e médicos. Estão sendo convocadas as seguintes categorias: condutor de veículo de urgência, físico médico (radiologista), físico médico (radioterapeuta), enfermeiro generalista e epidemiologista.

