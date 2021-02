TRT-SE não acata pedidos de associações e mantém fechados comércio e shoppings

12/02/21 - 19:17:24

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SE) rejeitou, nesta sexta-feira (12) pedidos para abertura do comércio em Aracaju, durante o período de carnaval (segunda e terça feiras), que foram solicitados pelas Associações dos Lojistas dos shoppings Riomar e Jardins, assim com pela Câmara de Diretores Lojistas (CDL) e pela Associação Comercial.

Os shoppings abrem apenas as praças de alimentação e as lojas, tanto nos shoppings quanto no centro – reabrem na quarta-feira em horário normal. Lojistas reclamaram do fechamento da lojas em razão dos meses parados durante a pandemia e porque cidades como Recife, Maceió e Salvador o setor comercial abre normalmente, em razão do cancelamento do carnaval em todo o Brasil e suspensão do Ponto Facultativo para o período, concedido pelos governadores desses Estado.

Ao contrário de Aracaju, o comércio do município de Nossa Senhora do Socorro será aberto, inclusive o shopping Prêmio, sem qualquer problema com o Sindicato dos Comerciários.

Um dos lojistas classificou a decisão como “falta de absoluta de entendimento do que passar o setor comercial neste momento”, cita como exemplo capitais como Recife e Salvador e lamenta que Aracaju feche as suas lojas com a inexistência de feriado: “Essa decisão de fechar o comércio é porque o emprego está em pleno vapor”, disse.

A decisão do TRT-SE se deu porque o Sindicato dos Lojistas, hoje presidido pelo empresário Gilson Figueiredo, não entrou com pedido para abertura do comércio e ficou isento às reivindicações dos lojista, através de associações dos shoppings e até da CDL.