Turismo Social do Sesc promove passeios e excursões em Sergipe

12/02/21 - 13:00:51

Viagens rodoviárias são por Sergipe e estados próximos

Você conhece Sergipe? Se não, é tempo de aproveitar as belezas naturais, cultura e gastronomia do estado. O projeto Turismo Social, do Serviço Social do Comércio (Sesc), está com uma programação de passeios na região. Também serão realizadas excursões para Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

Confira os destinos:

Excursões >>

Passeios >>

“A nossa intenção é que o próprio sergipano conheça o nosso estado e possa usufruir de tudo o que nós temos aqui. Os pacotes incluem guia turístico, transporte rodoviário, alimentação e seguro-viagem com um preço muito convidativo, abaixo do mercado, e que o público prioritário é o comerciário. O pagamento das excursões pode ser parcelado em até 10 vezes em todos os cartões de crédito”, destaca Fabiana Almeida da Silveira, coordenadora do Turismo Social.

A Rota do Cangaço, no município de Canindé do São Francisco, ganha destaque na programação com passeio de catamarã incluso. Será no domingo, dia 28 de fevereiro, com saída às 5h do Hotel Sesc Atalaia e retorno às 19h. Crianças até 5 anos de idade viajam sem custo.

As excursões para outros estados vão iniciar em abril e terão duração de quatro dias e três noites. “Vamos atender àqueles que gostam de viajar, para que tenham a oportunidade de conhecer o Brasil. Infelizmente, nesse momento, não estamos trabalhando com o aéreo, mas quando a pandemia passar temos a intenção de oferecer pacotes com trechos de avião”, explica Fabiana Almeida.

Belezas do Nordeste

Entre os passeios disponíveis para o primeiro semestre estão: trilha ecológica do Coqueirinho, foz do Rio São Francisco, Praia do Saco e Mangue Seco e para conhecer os sabores do agreste sergipano.

No período, as excursões disponíveis serão para João Pessoa, na Paraíba, município de Triunfo e para o Hotel Fazenda de Gravatá, ambas em Pernambuco.

Viagem segura

A recomendação é que todos utilizem máscara dentro dos ônibus o tempo inteiro, por isso está proibido alimentar-se dentro do veículo. A higienização do transporte será feita antes e durante a viagem e haverá álcool a 70% disponível para os clientes.

Os pacotes turísticos podem ser comprados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no endereço Av. Santos Dumont, 737, no Bairro Atalaia em Aracaju. Mais informações no telefone (79) 3021-9880.

Fonte e foto Sistema Fecomércio/Sesc/Senac