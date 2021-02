VEREADORES SÃO ACUSADOS DE INVADIR ABRIGO MUNICIPAL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

12/02/21 - 14:08:05

A prefeitura de Socorro emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira (12) informando que quatro vereadores teriam invadido um abrigo municipal nesta quinta-feira (11).

Segundo a nota da prefeitura, os vereadores teriam invadido a casa onde funciona o abrigo que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, inclusive fotografaram e filmaram vários acolhidos.

Veja o que diz a nota

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, lamenta, profundamente, a iniciativa incabível de quatro vereadores, da Câmara Municipal de Nossa Senhora de Socorro, de invadir, na tarde dessa quinta-feira, 11, um abrigo municipal. A prefeitura ainda lamenta que os parlamentares demonstrem, com essa ação, o desconhecimento do artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que diz: “As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares”.

Para que as autoridades competentes adotem as providências que entendam como necessárias, a Prefeitura de Socorro encaminhou ofício, informando o ocorrido, para o Ministério Público e para o juiz da Infância e Juventude de Socorro.

Os vereadores invadiram o abrigo, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, fotografaram e filmaram vários acolhidos. Desrespeitaram a lei, passaram por cima do ECA, constrangeram as crianças e os adolescentes. grave essa atitude.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho