Hemose funciona com horários alterados nos dias de Carnaval

13/02/21 - 08:49:32

Em cumprimento ao decreto estadual n° 40.758/21, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que o atendimento ao público excepcionalmente nos dias 15 e 16, segunda e terça, será das 7h30 às 15h e, no dia 17, quarta-feira de Cinzas, retorna ao horário regular, das 7h30 às 17h. A dispensação de sangue e hemocomponentes para rede hospitalar funcionam em regime de plantão 24 horas.

De acordo com a superintendente do Hemose, Erivalda Barreto, a instituição está cumprindo o decreto e a resolução nº 10/2021, que norteia o funcionamento durante a pandemia.

Com a suspensão do ponto facultativo e do feriado do Carnaval o Hemocentro de Sergipe, prossegue com as atividades para captação de doadores para ampliação dos estoques de todos os grupos sanguíneos: O, A, B e Ab, positivo e negativo. “Estamos mantendo contato com os grupos fidelizados, instituições e empresas parceiras convidando todos a mobilizar os voluntários para colaborar com a doação e sangue”, destacou a gerente de Ações Estratégicas Rozeli Dantas.

Depois de coletado o sangue passa por análises sorológicas e, após a conclusão é dividido em concentrado de plaquetas, hemácias, plasma e crio. Cada componente sanguíneo atende a diferentes tipos de enfermidades como, pacientes em tratamento oncológico, aplasias medulares, anemias crônicas, anemia falciforme, além das cirurgias de média e alta complexidade.

Para realizar a doação de sangue é preciso observar alguns critérios básicos como, estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento original, oficial, com foto válido em todo território nacional. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, ou ainda, carteira de reservista. Informações através dos telefones: 3225-8039 e 3225-8039.

Funcionamento do Hemose no feriado de Carnaval:

DIA 13/02 – SÁBADO – Não tem expediente;

DIA 14/02 – DOMINGO – Não tem expediente;

DIA 15/02 – SEGUNDA-FEIRA – Abre das 7h30 às 15h;

DIA 16/02 – TERÇA-FEIRA – Abre das 7h30 às 15h;

DIA 17/02 – QUARTA-FEIRA – Retorna ao horário regular, das 7h30 às 17h.

Foto: Ascom/SES

