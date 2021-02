NOTA ABIH-SE SOBRE OCUPAÇÃO CARNAVAL. REDE ESTÁ EM TORNO DE 45%

13/02/21 - 07:27:34

Com o cancelamento do ponto facultativo de Carnaval em mais de vinte Estados do Brasil, incluindo Sergipe, estamos tratando o período como um final de semana normal e não mais como Carnaval.

A ocupação da rede está em torno de 45% para esse final de semana. Todos os dias aumentam os números de cancelamentos e existe a expectativa dessa taxa de ocupação diminuir mais ainda. Com certeza o pior período de Carnaval, em termos de ocupação hoteleira, dos últimos anos.

Ainda segundo a ABIH o carnaval de 2021 está sendo totalmente atípico para o setor e considera este ano como o pior carnaval para a rede hoteleira dos últimos anos. “Todos os dias aumentam os números de cancelamentos e existe a expectativa dessa taxa de ocupação diminuir mais ainda. Com certeza o pior período de Carnaval, em termos de ocupação hoteleira, dos últimos anos”, afirma a ABIH em nota.

Da assessoria