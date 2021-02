Pandemia: Força-Tarefa contra a Covid-19 realiza rigorosa fiscalização na Orla de Atalaia e na Coroa do Meio

14/02/21 - 09:01:20

As equipes que compõem a Força-Tarefa contra a Covid-19 realizaram na noite deste sábado, 13, uma rigorosa fiscalização nos estabelecimentos da Orla de Atalaia e Coroa do Meio, com a missão de coibir aglomerações e evitar a propagação do novo coronavírus. O objetivo da ação é fazer cumprir o decreto do governo do Estado que proíbe festas carnavalescas no período de 11 a 21 deste mês.

Foram fiscalizados seis estabelecimentos, e destes, três foram notificados por estarem com excesso de pessoas nas mesas, ultrapassando a quantidade de seis. Em um destes estabelecimentos foi interditada uma área de dança que no momento da fiscalização estava fechada, mas tinha características de estar funcionando, sendo autuado por não cumprir o decreto 40758 e a resolução número 10.

Além de possíveis aglomerações, os fiscais também observaram o distanciamento entre mesas, o uso de máscara pelos funcionários e consumidores em deslocamento pelo ambiente dos bares e restaurantes, bem como a oferta de álcool 70% para os clientes, conforme destacou o fiscal da Vigilância Sanitária Estadual, Paulo Tiago Santos.

A Força-Tarefa estará em alerta durante o período de 11 a 21 deste mês, atuando através das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Todo o Estado de Sergipe está sendo monitorado, também pelas Vigilâncias Sanitárias municipais, para que as medidas de distanciamento social sejam mantidas.

Fotos: Valter Sobrinho