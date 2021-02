HOMEM MORRE APÓS SE ENVOLVER EM DISCUSSÃO E BATER A CABEÇA NA CALÇADA

14/02/21 - 07:46:24

Um desentendimento no trânsito terminou com a morte de uma pessoa neste sábado (13) em Aracaju.

As informações são de que dois carros colidiram e os proprietários estavam discutindo quando uma pessoa que estaria no local em um bar próximo ao acidente, teria empurrado a vítima que bateu com a cabeça na calçada e morreu no local.

O agressor foi preso em flagrante e o caso será investigado pela polícia civil.

Foto redes sociais