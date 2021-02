Policia Militar acaba com festa em interior de um motel no município de Itabaiana

14/02/21 - 10:33:06

Policiais militares que integram a Força Tática do 3BPM foram informados por volta das 23:40h deste sábado (13), de uma possível festa que estaria ocorrendo no interior de um Motel localizado às margens da BR 235 em Itabaiana, infringindo conforme Decreto Governamental, bem como com uso abusivo de som perturbando a tranquilidade alheia.

No local, as equipes confirmaram tudo constante na denúncia, além da presença de meninas menores de 18anos. Com alguns presentes foram localizados 10g de cocaína, 10g de maconha, 20g de droga sintética. Havia também um veículo VW Golf, no interior do qual foi localizado um simulacro de pistola e uma gama de equipamentos sonoros os quais foram devidamente apreendidos.

A festa foi encerrada e todos os presentes encaminhados à delegacia onde as menores foram entregues aos seus respectivos pais e/ou responsáveis. Os maiores, responsáveis pelo evento, poderão responder também por corrupção de menores.

Com informações e foto PM/SE