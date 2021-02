DRE 3 promove Dia do Reencontro com os gestores das unidades escolares

15/02/21 - 08:56:16

A Diretoria Regional de Educação 3, da região Agreste de Sergipe, sediada em Itabaiana, realizou nesta sexta-feira, 12, o Dia do Reencontro com diretores, coordenadores e secretários das 33 escolas jurisdicionadas à Regional. O atendimento ocorreu por equipe, ocasião em que foram discutidas ações, além do planejamento pedagógico e administrativo para o ano letivo 2021.

Segundo a diretora da DRE 3, Daniela Silva, foi analisado o Ideb por escola e a questão da distorção idade/série com o intuito de ampliar as novas turmas do Programa Sergipe na Idade Certa (Prosic). Outros assuntos debatidos foram a oferta da matrícula para 2021 e a necessidade de recursos humanos.

“Criamos o Dia do Reencontro também para agradecer à equipe gestora pelo empenho e pelo desempenho”, disse. Queremos iniciar o ano letivo com todas as escolas da Regional alinhadas em prol de melhores resultados para a educação pública”, disse Daniela.

A diretora do Colégio Estadual Eduardo Silveira, Janice de Jesus Sampaio, participou do encontro e disse ter ficado bastante satisfeita. “Esse evento nos mostrou a importância de estarmos juntos, do contato físico. O encontro aconteceu com todos os cuidados e protocolos de segurança, e mostrou que é fundamental a nossa interação e estreitar os nossos laços de afetividade entre nós. Isso faz com que a nossa vida fique bem melhor”, declarou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC