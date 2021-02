PESQUISA CVA MOSTRA QUE O GBARBOSA ESTÁ ENTRE OS 15 MELHORES SUPERMERCADOS

15/02/21 - 09:45:31

Pesquisa feita pela CVA Solutions aponta os supermercados preferidos no Brasil. A pesquisa online foi realizada em janeiro deste ano com 5.217 participantes que avaliaram suas experiências de compra e percepções de atributos das marcas. De acordo com a pesquisa, o Atacadão sai na frente em força de marca.

A pesquisa da CVA questionou os consumidores sobre variedade de produtos e marcas, preços, qualidade do atendimento, fama e reputação, pouca fila e mais. “A pandemia tornou os varejos alimentícios ainda mais importantes visto que não fecharam em nenhum momento. Aqueles que inovaram e ofereceram programas de fidelidade, compras online e mais serviços se saíram bem”, diz Sandro Cimatti, sócio-diretor da consultoria.

A reportagem da Exame revela que a aceleração digital foi notada durante a pandemia, mas ainda existe espaço para crescimento, principalmente na fidelização dos clientes em programas específicos. A adesão das compras online aumentou de 27% para 37% e o uso de aplicativos de 20% para 29%. No entanto, apenas 28% dos consumidores estão ligados a programas de fidelidade de super e hipermercados. Exceção feita ao Pão de Açúcar e ao Extra, onde mais de 55% de seus clientes são fidelizados por esses programas.

Uma surpresa do ranking de 2021 está na força da marca, no qual o Carrefour aparece na 78ª posição, e os 10 primeiros lugares são tomados por Atacadão, Assai, Extra, Supermercados BH, Super Muffato, Zaffari, Guanabara, Condor, Giassi e Cia, e Angeloni.

Veja o ranking dos supermercados, segundo a pesquisa da CVA Solutions:

1º Savegnago Atacadão

2º Coop Assaí

3º Líder Extra

4º Zaffari Supermercados BH

5º Carrefour Bairro Super Muffato

6º Giassi e Cia Zaffari

7º Carrefour Hipermercado Guanabara

8º Mundial Condor

9º Atacadão Giassi e Cia

10º Super Muffato Angeloni

11º G Barbosa Savegnago

12º Guanabara Bourbon

13º Condor Pão de Açúcar

14º Maxxi Mundial

15º Extra Atakarejo

Fonte: Revista Exame