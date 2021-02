SUSPEITO DE AGREDIR IDOSO DURANTE CONFUSÃO TRÂNSITO RECEBE LIBERDADE PROVISÓRIA

15/02/21 - 05:32:31

O homem suspeito de agredir um idoso de 61 anos, que morreu após cair e bater a cabeça, durante uma briga de trânsito no Centro de Aracaju, recebeu liberdade provisória na tarde desse domingo (14).

No sábado (13) , dois carros colidiram e os proprietários estavam discutindo quando uma pessoa que estaria no local em um bar próximo ao acidente, teria empurrado a vítima que bateu com a cabeça na calçada e morreu no local. O agressor foi preso em flagrante.

O suspeito estava preso na 4ª Delegacia Metropolitana desde a tarde do sábado, quando ocorreu a briga.

Segundo a defesa do suspeito, a decisão da Justiça pela liberdade provisória é porque ele preenche requisitos legais, como endereço fixo, tem conduta social adequada e não possui antecedentes criminais.