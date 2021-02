Vereadora propõe que PMA garanta internet e equipamentos para aulas remotas na rede pública

15/02/21 - 09:26:26

A vereadora Professora Ângela Melo (PT) apresentou uma Indicação para que a Prefeitura de Aracaju garanta as condições para que professores, professoras, estudantes e funcionários de escolas desenvolvam as atividades educacionais de forma remota.

Na propositura, a parlamentar petista sugere que seja feito um investimento do Executivo Municipal em aquisição de planos de internet e equipamentos como notebooks e tablets.

Para Ângela, que tem se posicionado contra o retorno presencial das aulas sem previsão de vacinação em massa, a medida é uma forma de garantir que a comunidade escolar não seja exposta a maiores riscos e, ao mesmo tempo, que o calendário letivo não seja prejudicado.

“O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou a volta das aulas presenciais num momento em que os índices de contaminação e morte seguem altos, além de termos pouca informação sobre as novas variantes do coronavírus no país. E isso tem gerado muita preocupação. Neste cenário, a defesa da vida exige que todas as tarefas sejam feitas de casa. Mas para isso o poder público deve possibilitar as condições”, ressaltou.

A problemática ressaltada pela Professora Ângela Melo é evidenciada por diversos estudos, que demonstram como crianças, adolescentes e jovens da escola pública são ainda mais atingidos.

A pesquisa TIC Educação, por exemplo, revela que 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa, enquanto nas escolas particulares o índice é de 9%. A plataforma de acesso é também reveladora dos desafios que o país tem no que diz respeito à internet: 21% dos estudantes das redes públicas de ensino acessam exclusivamente pelo celular. Na rede privada, o índice é de 3%.

“Esses e outros dados não deixam dúvidas que nós temos um desafio e uma responsabilidade muito grandes. Por isso, é fundamental que a Prefeitura de Aracaju invista em equipamentos tecnológicos para que tenhamos a nossa comunidade escolar funcionando, mas também viva e com saúde”, frisou a vereadora.

Fonte: Assessoria de Comunicação