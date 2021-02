AGÊNCIAS DO BANESE ESTÃO COM HORÁRIO DIFERENCIADO NESTA QUARTA-FEIRA

17/02/21 - 08:15:24

O Banese informa que nesta quarta-feira, 17 – tradicional ‘Quarta-Feira de Cinzas’ do Carnaval – o horário de atendimento deve variar de agência para agência. Serão cinco grupos de horários diferenciados:

10h às 13h: Agências dos municípios de Areia Branca, Cristinápolis, Indiaroba, Itabi, Malhador, Nossa Senhora Aparecida, Pirambu, Canhoba e Riachuelo.

10h30 às 13h30: Agências dos municípios de Japoatã, Rosário do Catete, Santo Amaro e Siriri

11h às 14h: Agências dos municípios de Aquidabã e Poço Redondo

12h às 15h: Agências dos municípios de Barra dos Coqueiros, Boquim, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Capela, Carmópolis, Estância, Frei Paulo, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Neópolis, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Ribeirópolis, Simão Dias, Tobias Barreto e Umbaúba, além da agência do conjunto Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão.

12h às 15h: Todas as agências de Aracaju.

A agência de Carira não funcionará na quarta-feira, 17, pois a data é feriado municipal. O atendimento voltará aos respectivos horários normais a partir de quinta-feira, 18.

A todo o tempo, os clientes Banese também podem contar com serviços via aplicativo, internet banking, caixas eletrônicos ou Pontos Banese espalhados pelo estado.

