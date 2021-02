André diz a Heleno que pode ser candidato majoritário ou a deputado federal, mas agora se preocupa com a pandemia

17/02/21 - 17:42:36

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) fez uma visita, nesta quarta-feira (17) ao também ex-deputado federal André Moura (PSC) para dizer que apoiava sua candidatura a majoritário – governador ou senador -, de preferência ao Senado e deixou claro: “conte comigo”.

Heleno, que é pré-candidato a deputado federal, disse-lhe ainda que circulava por várias cidades do interior, em todo o Estado e tem ouvido de várias pessoas referências sobre o que ele fez por Sergipe durante o mandato parlamentar, principalmente sem olhar ideólogias ou bandeiras partidárias, mas dentro de uma concepção do que era melhor para Sergipe.

Em nenhum momento André Moura disse que seria candidato ao Senado, mas chegou a admitir que poderia disputar mandato majoritário ou vaga na Câmara Federal, tudo dependendo do que pode acontecer nesse longo período que falta para decisões sobre eleições estaduais de 2022.

André agradeceu a Heleno e ouviu muito mais do que falou. Lembrou que ainda não é o momento de discutir sobre as questões políticas, porque acima disse tem o combate à Pandemia do Covid-19 e ampliação da vacinação, com o objetivo de proteger a população, que precisa ficar imune do vírus o mais rápido possível: “diante da vida de cada cidadão, a discussão política se torna primária”, disse.