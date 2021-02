DEFESA CIVIL DE ARACAJU EMITE ALERTA PARA CHUVAS NAS PRÓXIMAS 48 HORAS

17/02/21 - 05:32:16

A Prefeitura de Aracaju está com as suas equipes em atenção para a possibilidade de chuvas moderadas, na capital, nas próximas 48h. Com o objetivo de informar a população sobre a instabilidade, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, emitiu alerta através do serviço SMS 40199.

O aviso, divulgado pelo Centro de Meteorologia de Sergipe, indica a probabilidade de chuvas em todo o estado. A partir desse monitoramento são redobradas as atenções, especialmente nas áreas de risco, para minimizar possíveis transtornos decorrentes do impacto dessas precipitações.

Para situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil através do número 199. O serviço funciona 24h, todos os dias da semana. “É importante acionar a Defesa Civil caso sejam observadas situações de anormalidade, provocadas pela chuva. Nossas equipes estarão em atenção para realizar a avaliação necessária e adotar todas as providências cabíveis”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça que os órgãos municipais atuam de maneira integrada para prevenir riscos e minimizar os possíveis impactos. “As ações preventivas ocorrem constantemente. Caso haja a necessidade, nossas equipes estarão de prontidão para atuar de forma coordenada e célere”, destacou o secretário.

SMS 40199

Com mais de 50 mil números cadastrados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer. O recurso possibilita que o estado de atenção seja redobrado, especialmente para as pessoas que residem em áreas de riscos.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.