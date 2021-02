Fábio Reis desmente informação sobre disputa em 2022. “Notícias dadas em meios não oficiais são falsas”

17/02/21 - 16:56:19

Deputado Fábio Reis desmente informação sobre disputa em 2022. “Notícias dadas em meios não oficiais são consideradas falsas”

O deputado federal Fábio Reis (MDB) emitiu uma nota desta quarta-feira (17) desmentindo a informação acerca da disputa eleitoral de 2022.

Na nota, o deputado diz que “notícias dadas em meios não oficiais são consideradas falsas”.

Veja o que diz a nota

O deputado federal Fábio Reis (MDB) vem por meio de sua assessoria de imprensa, desmentir o conteúdo do áudio que circula no WhatsApp, afirmando que o mesmo pleiteará o cargo de vice-governador do estado de Sergipe nas eleições de 2022.

O parlamentar, que cumpre seu terceiro mandato, está focado no andamento do cargo atual, trabalhando em prol da população e pelo desenvolvimento de seu estado.

Sobre as próximas eleições, a decisão tomada até agora é que Fábio Reis tentará a reeleição no atual cargo.

Quaisquer mudanças de posicionamento serão comunicadas pelo próprio parlamentar quando for necessário.

Notícias dadas em meios não oficiais são consideradas falsas.

Assessoria de Comunicação

Deputado Federal Fábio Reis