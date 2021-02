Dois homens morrem durante escavação de um cisterna no município de Itabaianinha

17/02/21 - 15:33:07

Dois homens morreram, no início da tarde desta quinta-feira (17), durante a escavação de uma cisterna no Povoado Retiro, no município de Itabaianinha.

O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente providenciando o resgate dos corpos. Segundo os bombeiros, as vítimas estariam realizando um serviço no local, quando se acidentaram.

A informação é que o poço possui cerca de 17 metros de altura e havia cerca de 2 metros de água, mas o nível subiu e os bombeiros acionaram uma equipe de mergulho para auxiliar no resgate dos corpos.

Durante o trabalho desta quarta-feira, um dos homens teria passado mal e solicitado ajuda. O outro rapaz que se prontificou a ajudar também passou mal e, inconscientes, acabaram morrendo no local.