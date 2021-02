HOSPITAL PRIMAVERA SUSPENDE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

17/02/21 - 11:38:23

O Hospital Primavera suspendeu o atendimento de urgência e emergência na manhã desta quarta-feira (17).

Em nota, o hospital informou que o não atendimento se deve ao aumento da demanda dos leitos de UTI. “Infelizmente, devido ao aumento da demanda por leitos de UTI, foi necessário suspender temporariamente os atendimentos na unidade de emergência, para organizar as equipes, fluxos e Unidades, com o objetivo de readequar a capacidade operacional”, diz a nota.

A nota diz ainda que a Unidade de Saúde está mobilizando esforços para retomar os atendimentos o mais rápido possível. “Em caso de necessidade de atendimento de emergência, o usuário deve entrar em contato com o seu convênio para saber quais são os serviços disponíveis”.

Leitos em Sergipe

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 332 pacientes estão internados, sendo que no serviço público são 89 em leitos e UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 91 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 181. Já nos leitos do serviço privado estão internados 62 pessoas na UTI adulta, zero na UTI neonatal/ pediatria e 89 em leitos clínicos, totalizando 151.

O boletim também mostrou que o Hospital São Lucas aumentou o número de leitos para a Covid-19 de 16 para 22, e a ocupação passou de 160% para 95%.