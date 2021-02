IFS ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO

17/02/21 - 07:46:24

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2021.1 destinado ao preenchimento de 430 vagas para cursos de graduação e 940 para cursos técnicos subsequentes, para quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas de forma on-line, via sistema, até 01º de março. A seleção será realizada totalmente de forma virtual, por meio da análise do histórico escolar, para os cursos subsequentes, e por meio do boletim do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos casos dos cursos superiores.

As oportunidades de vagas são para cursos de graduação nos seguintes campi: Aracaju (135), Glória (30), Lagarto (65), Itabaiana (55), São Cristóvão (105), Estância (20) e Propriá (20). Já para os cursos subsequentes, as vagas são destinadas aos campi: Aracaju (425), São Cristóvão (130), Lagarto (80), Estância (80), Propriá (30), Socorro (80), Tobias Barreto (70), Itabaiana (45). Com retificação no edital de abertura do processo seletivo, foi cancelada a oferta de vagas para o curso técnico subsequente de Alimentos no Campus Glória.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ler atentamente o edital referente à modalidade de curso de seu interesse, preencher o formulário eletrônico de inscrição inserindo: campus, curso e a reserva de vagas.

No caso de ingresso para cursos subsequentes, o candidato deve colocar as médias finais dos 1º e 2º anos do ensino médio, ou equivalente, das disciplinas de português e matemática. No caso do edital voltado aos cursos de graduação, a seleção será feita com base nas notas de português e matemática do Enem (edições de 2011 a 2019).