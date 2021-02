Prefeitura assegura 18 tipos de vacina nas Unidades Básicas de Saúde

17/02/21 - 08:17:07

Com serviço porta aberta e calendário vacinal durante todo o ano, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), oferta 44 salas de vacinação dispostas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Por conta da pandemia, quatro dessas UBS restringiram o atendimento para casos de síndromes gripais. Nessas unidades (Geraldo Magela, Ministro Costa Cavalcante, José Machado e Onésimo Pinto) a sala de vacina está fechada.

No momento, 28 Unidades Básicas de Saúde estão com as salas de vacinação funcionando de forma rotineira, das 8h às 16 horas. Outras 12 unidades estão com horário de atendimento estendido até as 18h. São elas: UBS Hugo Gurgel, UBS Augusto Franco, UBS Francisco Fonseca, UBS Fernando Sampaio, UBS Dona Jovem, UBS Max Carvalho, UBS Santa Terezinha, UBS Antônio Alves, UBS Manoel de Souza, UBS Joaldo Barboza, UBS Cândida Alves e UBS José Calumby.

Para ter acesso, basta procurar uma UBS com o cartão vacina e documento com foto. Quem não tem cartão vacinal, faz no momento da imunização portando documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Acesso

“Sendo um serviço de porta aberta, o usuário que necessita receber alguma dose, ou ainda atualizar o calendário vacinal, deve se dirigir à UBS mais próxima de sua casa. Para ter acesso, o usuário é orientado a apresentar o documento de identificação com foto, cartão SUS e a caderneta de vacinação. Vale ressaltar que a apresentação desse documento é muito importante, visto que nele contém todo o histórico vacinal do usuário”, destacou a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ana Paula Machado.

Tipos de vacinas

Ana Paula explica que, nas UBS, são disponibilizadas 18 vacinas de rotina. Mas o cidadão também tem acesso a duas vacinas de campanha, que são a Influenza e a Pneumo 23. A Secretaria disponibiliza ainda, em Unidades de Pronto Atendimento, três tipos de soros: antitetânico, antiescorpiônico e antirrábico, além de Imunoglobulina anti-hepatite B, disponibilizada somente em maternidades.

Entre as vacinas de rotina disponibilizadas nas UBSs estão: BCG, VIP, VOP, DTP, HPV, DT, Influenza, Pentavalente, Meningo C, Meningite ACWY, Pneumo 10, Rotavírus, Tríplice viral, Hepatite A, Hepatite B, Varicela, dTpa, Febre Amarela, Antirrábica.

Campanha de Vacinação

Aracaju está realizando a vacinação contra a covid-19 dos idosos maiores de 90 anos e de profissionais de saúde. Ao todo, serão imunizados pela SMS 2.245 idosos nessa faixa etária.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE