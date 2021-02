Saúde dialoga com os municípios para agilizar a vacinação

17/02/21 - 11:44:51

A Secretaria de Estado da Saúde vem mantendo diálogo constante com os municípios para fortalecer as estratégias de vacinação dos grupos até agora contemplados, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação.

As duas doses das vacinas já foram distribuídas com base nos dados da população que se enquadra nos grupos prioritários enviados pelos municípios. Após receberem as vacinas, cada município estabelece seu cronograma de forma a agilizar a aplicação das doses. Cabe a SES, o monitoramento da vacinação e orientação dos procedimentos.

A secretaria já havia solicitado aos municípios que fizessem um mapeamento dos idosos acima de 90 anos, por exemplo, para que esse público recebesse sua dose com agilidade.

De acordo com a secretária, Mércia Feitosa, todos os esforços logísticos foram realizados para que a vacina chegue ao público prioritário. “Nosso contato com os municípios é constante. Técnicos da SES têm orientado às secretarias municipais para dar agilidade no processo de mapeamento de público prioritário e aplicação da vacina. É necessário esse trabalho conjunto para agilizar o processo”, destaca.

Até o momento, Sergipe recebeu três remessas de vacinas do Ministério da Saúde. A primeira com 48.880 doses da Corovac, a segunda remessa com 8.800 doses da Coronavac e 19.000 da Astrazeneca e a terceira com 23.800 doses da Coronavac. A SES aguarda mais envio de vacinas para ampliar a cobertura em todo o Estado.

Todas as informações da vacinação por município estão no site: https://todoscontraocorona.net.br/

Foto Flávia Pacheco