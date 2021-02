SERGIPÃO: CLUBES REALIZAM 2ª FASE DA TESTAGEM EM PARCERIA COM FSF E UFS

Faltando três dias para o início do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2021, a Federação Sergipana de Futebol (FSF), segue fiscalizando e orientando os clubes referente a todas as medidas de segurança a serem adotadas e protocolos observados diante das exigências feitas pelos órgãos de saúde relacionadas a covid-19.

Dando sequência ao planejamento a FSF em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) deu prosseguimento a segunda fase da testagem nos jogadores e membros das comissões técnicas. No início dos treinamentos da pré-temporada foi realizada a testagem e nesta terça-feira (16/02), os testes foram retomandos na parceria entre FSF e UFS.

Os profissionais da Universidade Federal de Sergipe estiveram no estádio Ariston Azevedo, em município de Nossa Senhora das Dores e 40 testes foram realizados nos atletas, membros da comissão técnica e diretoria do clube. Nesta quarta-feira (17/02), a testagem será realizada nas equipes do Lagarto e Sergipe. A testagem segue na quinta sexta-feira e sábado.

Além disso, na sexta-feira a FSF realizará a mesma testagem na arbitragem e nos funcionários da quadro de apoio que atuarão nas partidas. A Federação Sergipana de Futebol reforça que todas as despesas são custeadas pela entidade, uma forma a mais de ajudar os clubes participantes. O presidente da FSF, Milton Dantas destacou a importância da parceria e os protocolos para evitar a contaminação neste momento da Pandemia de Coronavírus. “Os tempos são difíceis, a situação é delicada que todos estamos vivenciando nos últimos meses tanto no lado da saúde e no lado econômico. Pensamos na saúde e no bem estar dos envolvidos no Sergipão, essa parceria foi firmada e estamos seguindo o protocolo testando todos os clubes, árbitros e quadro de apoio. A entidade trabalhou incansavelmente durante os últimos meses para viabilizar esta ajuda, que tenho certeza que vai ser de grande valia para todos” destacou Milton Dantas.

O estadual terá início no sábado (20/02). Ao todo, 10 equipes divididas em dois grupos estarão participando desta edição. Confira a rodada de abertura:

1ª rodada:

20 de fevereiro (sábado)

16h – Confiança x Atlético Gloriense, arena Batistão, em Aracaju

16h – Lagarto x América de Pedrinhas, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

21 de fevereiro (domingo)

15h15 – Maruinense x Sergipe, estádio Fernando França, em Carmopólis

24 de fevereiro (quarta-feira)

15h15 – Boca Júnior x FreiPaulistano, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

16h- Dorense x Itabaiana, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

