SERGIPE REGISTRA LEVE MELHORA NO ÍNDICE DE ISOLAMENTO E MARCA 46,3%

17/02/21 - 10:09:03

O estado de Sergipe registrou melhora no indicador de isolamento e, de acordo os dados divulgados pelo Mapa Brasileiro da Covid-19 da Inloco, atingiu índice de 46,3% nesta última terça-feira (16), ficando em 11º lugar no ranking, dentre todos os estados da federação e o Distrito Federal.

No Acre, com taxa de isolamento de 51,32%, é seguido por Rio de Janeiro com 50,23% em segundo ligar; em terceiro lugar ficou o Distrito Federal com 49,85% de isolamento social. Já os três estados que ficaram com os piores índices foram: São Paulo (37,69%%), Tocantins (37,87%) e Santa Catarina (38,67%).