Vereador Neto Batalha inicia os trabalhos na Câmara Municipal

17/02/21 - 16:14:03

Na última terça-feira, 16, a Câmara Municipal de São Cristóvão deu início oficialmente aos trabalhos legislativos. Na oportunidade, Neto Batalha e os demais vereadores presentes ouviram o primeiro discurso do presidente da Casa, Diêgo Prado, e as palavras do prefeito Marcos Santana.

Ao abrir os trabalhos, o presidente da Câmara Municipal ressaltou a importância de representar a vontade popular na Câmara. “Há uma expectativa muito grande do eleitor em relação ao eleito: que este cumpra exatamente o que se comprometeu durante os 45 dias de campanha, mas admitamos, é o mínimo que podemos fazer em respeito à confiança que nos foi antecipada”.

Para o vereador Neto Batalha, este é o início de uma grande jornada que vem pela frente. “Novos desafios, novas ideias e a certeza de que podemos fazer diferente”, disse.

Neto já havia se pronunciado e afirmou que sua luta na Casa será em prol do povo de São Cristóvão, deixando questões partidárias em escanteio, sendo questionador e implacável quando o assunto for prejudicial a qualquer cidadão do município.

Segundo Diêgo Prado, esse não será um problema, pois uma das bandeiras que defende é a democracia. “Que venham as divergências ideológicas ou pragmáticas, pois elas serão bem-vindas, surjam as críticas e reivindicações, mas que sejam justas, e que se defenda a independência de Poderes e a democracia”.

Para manter um mandato participativo, o novo vereador deixa a disposição da população as suas redes sociais como uma alternativa de meio de comunicação, para assim, ‘estar mais perto do povo e de suas necessidades’, finalizou Neto.

Fonte e foto assessoria