DEPUTADA CHAMA A ATENÇÃO PARA NÚMERO DE JOVENS INFECTADOS PELO VÍRUS HIV

18/02/21 - 09:18:34

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) chamou a atenção hoje (18) para o número de jovens infectados pelo vírus da Aids, o HIV. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 anos os casos de HIV mais do que dobraram entre os brasileiros de 20 a 24 anos. Os números mostram que a população com mais de 60 anos, também, foi muito afetada.

“Estava lendo o Boletim epidemiológico HIV/Aids 2020, que traz os dados consolidados do ano de 2019 e fiquei apavorada”, disse Maria, referindo-se aos números que apontam cerca de 920 mil brasileiros com HIV no Brasil. Desses infectados, 89% foram diagnosticadas com a doença; 77% fazem tratamento com antirretroviral e 94% deles estão em tratamento e não transmitem o HIV por via sexual, por terem atingido carga viral indetectável.

Para ela é preciso ações mais direcionadas para essa camada da população na expectativa de que, com mais informação, a juventude e os idosos sejam menos atingidos. Maria citou a luta hercúlea do médico Almir Santana, coordenador do Programa estadual IST/Aids. “Dr. Almir é um incansável. Um homem abnegado que garante aos cidadãos e cidadãs infectados pelo vírus, todo o cuidado para que tenham dias menos difíceis”, afirmou.

Segundo a deputada, o médico está sempre trabalhando para que haja orientação, testes rápidos e uma série de ações que visam, não só a detecção, mas a prevenção da Aids. “Esse trabalho é super importante, sobretudo, para que a nossa população não seja mais vitimada”, disse a deputada, salientando que o uso de preservativo é, sem dúvida, um importante aliado.

De acordo com o boletim epidemiológico, até outubro de 2019, cerca de 642 mil pessoas estavam em tratamento com antirretroviral. Em 2018, eram 593.594 pessoas em tratamento. Apesar desse avanço da doença, especialistas destacam o fato de o Brasil ter registrado queda no número de casos de infecção nos últimos anos a partir de 2012, quando o número de infectados era de 21,9 casos por 100 mil habitantes, em 2019, caiu para 17,8.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça