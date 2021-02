Ex-Prefeito de Lagarto Lila Fraga: “queriam até passagem de avião para assistir jogo”

18/02/21 - 10:56:46

A politica de Lagarto a cada dia que passa se torna mais efervescente, desta vez, a polêmica dentro do município foram as declarações do ex-prefeito do agrupamento saramandaia Lila Fraga. Além de prefeito entre 2013/2016 Lila também foi vice do empresário Zezé Rocha. Em entrevista para uma rádio Web Lila abriu uma espécie de caixa preta do antes, durante e depois do seu mandato.

No programa Rádio Verdade 1ª edição apresentador pelo radialista Lucas Brasil na Eldorado FM 100.7 algumas partes foram explanadas. Em uma das partes colocados no ar pelo radialista, Lila manda o líder do grupo saramandaia respeitar o povo. “Jerônimo Reis é líder do grupo precisa respeitar mais o povo”, apontando mais adiante que o grupo está se destruindo pelas próprias pernas “não é Lila que está destruindo o saramandaia, o grupo está se destruindo com as próprias pernas”, dizendo que o grupo precisa mudar a forma de fazer política.

Outro ponto reprisado foram as declarações do ex-prefeito referente ao deputado federal Fábio Reis “Foram poucas as emendas que ele enviou para nossa gestão”, dizendo ainda que “os recursos demoravam muito para ser liberados, não sei dizer se foi falta de interesse do deputado ou falta de fiscalização junto aos recursos”, explicou, o ex-gestor.

Mais o ponto que chamou mais atenção do povo de Lagarto foram as declarações do ex-prefeito, onde ele diz que “o grupo se afastou de mim, esqueceu meu nome porque queria algumas vantagens que iria me prejudicar e eu não permitir”, dizendo também, que “um amigo queria passagem de avião pago pela prefeitura para assistir há jogo entre Vasco e Flamengo e até gasolina para ir até Aracaju, mais eu não dei”, deixando a entender que alguém do grupo teria solicitado tal fato.

Por fim, Lila manda recado para o agrupamento “quem quiser ser deputado der atenção ao povo, ou ficará de fora”, concluiu.

Por: Lucas Brasil