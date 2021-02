HOSPITAL PRIMAVERA RETOMA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ARACAJU

18/02/21 - 10:25:56

O atendimento de urgência e emergência do Hospital Primavera, em Aracaju, foi retomado nesta quinta-feira (18), por conta da alta taxa de ocupação dos leitos de UTI/Covid-19.

A assessoria informou na manhã de hoje que a quantidade de leitos de UTI foi ampliada e os leitos de internamento readequados. O Hospital Primavera aumentou sua capacidade de 30 para 38 leitos. De acordo com a assessoria, outros dois leitos ainda serão abertos no hospital.

De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, os leitos de internamento foram readequados e os de UTI foram ampliados para 40.

Leitos em Sergipe

Segundo a SES, ao todo, 346 pacientes estão internados no estado, sendo que no serviço público são 96 em leitos e UTI (adulto), 1 na UTI neonatal/pediatria e 94 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 191. Já nos leitos do serviço privado estão internados 59 pessoas na UTI adulta, 1 na UTI neonatal/ pediatria e 95 em leitos clínicos, totalizando 155.