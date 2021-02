IBGE LANÇA NOVOS EDITAIS COM MAIS DE 2 MIL VAGAS TEMPORÁRIAS PARA SERGIPE

18/02/21 - 11:33:26

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reabriu o aguardado concurso para mais de 200 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2021, com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.

Para Sergipe, há 2.157 vagas, sendo 1.909 vagas para recenseador, 172 para agente censitário supervisor (ACS) e 76 para agente censitário municipal (ACM).

Com o adiamento do censo devido à pandemia do novo coronavírus, os processos seletivos abertos em 2020 foram cancelados. Quem se inscreveu anteriormente não está com a inscrição garantida para os processos seletivos deste ano.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para ACM e ACS, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

Para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, há exigência de nível médio completo. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS, com jornada de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. Além do salário, ACM e ACS terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais.

Inscrições

Para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, com taxa de R$ 25,77.

Para as vagas de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor, as inscrições começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março, com taxa de R$ 39,49.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.