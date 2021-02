Inscrições para o Catalisa ICT terminam no próximo dia 21

18/02/21 - 13:06:13

Programa quer transformar o conhecimento gerado nas universidades em negócios inovadores

Termina neste domingo, 21, o prazo para pesquisadores realizarem a inscrição do Catalisa ICT, programa articulado pelo Sebrae que vai fomentar a criação de negócios inovadores a partir do conhecimento gerado nas universidades brasileiras. Serão selecionadas mil pesquisas com potencial inovador, de qualquer área que envolva ciência e tecnologia. Interessados em participar precisam estar cursando ou ter concluído mestrado ou doutorado.

A criação de empresas de base tecnológica, a transferência de tecnologia de pesquisadores para empresas e a inclusão de capital humano qualificado no universo dos micro e pequenos negócios são alguns dos pilares que basearam a criação do Catalisa ICT.

“O Sebrae acredita que a sua atuação nos ecossistemas de inovação e sua experiência no apoio ao empreendedorismo, somados ao conhecimento gerado nas universidades, podem gerar soluções de alto valor para a sociedade. O Catalisa ICT vai construir essa ponte entre os dois universos. Nós queremos despertar o empreendedor que há em cada pesquisador”, explica a gerente da Unidade de Soluções Empresariais do Sebrae, Jayna Soares.

Etapas

O programa será dividido em quatro fases. As duas primeiras dizem respeito à mobilização e ao aprendizado. Nesse momento, os pesquisadores irão submeter suas pesquisas, haverá seleção, capacitação e mentorias sobre assuntos relacionados ao empreendedorismo. Nas duas últimas etapas, é hora de colocar em prática o que foi aprendido.

Serão desenvolvidos e validados planos de inovação. Todo o conhecimento desenvolvido na academia aplicado na jornada do Catalisa ICT poderá se transformar em um negócio inovador. Haverá apoio de fomento de até R$ 150 mil, por plano de inovação selecionado. Além disso, o Sebrae irá acompanhar o desenvolvimento desses negócios no mercado, incentivando o contato com possíveis investidores.

Na seleção inicial das mil pesquisas com potencial inovador serão observados os seguintes critérios: potencial de impacto econômico, grau de inovação, impacto socioambiental, viabilidade técnica e formação e trajetória do pesquisador.

As pesquisas podem ser em qualquer área de atuação, desde saúde, passando por educação, indústria, agropecuária, tecnologia da informação, entre tantas outras. “O foco do Catalisa ICT é resolver grandes gargalos da sociedade, tendo como base a ciência e tecnologia. Especialmente nesse momento de pandemia, estamos vendo como isso é importante para superar desafios e ainda para o fortalecimento da economia e crescimento do país”, ressalta Jayna.

Os interessados podem acessar a página do Catalisa ICT, baixar o edital completo e se inscrever pelo site https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/catalisa

Foto assessoria

Por Wellington Amarante