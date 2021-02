Laboratório Central de Biomedicina da Unit realizou mais de 12 mil atendimentos

18/02/21 - 07:16:38

O laboratório é o único em nível ambulatorial a realizar a coleta e a análise do líquor

O Laboratório Central de Biomedicina da Universidade Tiradentes, reconhecido por especialistas como uma das mais completas unidades de laboratoriais de universidades brasileiras, tem objetivo de atender a demanda acadêmica relacionada aos cursos de Biomedicina e Farmácia da instituição.

O espaço possui um grande diferencial, é o único laboratório escola do Estado de Sergipe e que possibilita o aluno da universidade obter a sua habilitação em análises clínicas.

A estrutura técnica e científica é composta por seis Biomédicos Especialistas, Mestres e Doutores, os quais são responsáveis pelos setores do laboratório, como de coleta de amostras biológicas, uroanálise, bioquímica, microbiologia, imunohemato e parasitologia, que são compostos por equipamentos de alto grau de qualidade e com um minucioso controle de qualidade laboratorial.

“Nossos alunos perpassam todos os setores do laboratório onde ganham expertise nestas áreas. Atualmente o laboratório central de biomedicina conta com professores preceptores especialistas, doutores e mestres nas diversas áreas. Contamos também com uma equipe técnica e administrativa altamente qualificada e preparada para desenvolver o melhor serviço”, ressalta Tamyres Mascarenhas coordenadora do laboratório central de Biomedicina.

Atendimento na pandemia

Apesar da pandemia, o laboratório manteve suas as portas abertas. Somente no período de março de 2020 a janeiro de 2021 realizou cerca de 9 mil atendimentos.

“Nos preparamos para atender toda a população com os mais rigorosos protocolos de biossegurança adotados pela instituição, criamos também planos de contingências e capacitamos os nossos profissionais para poder seguir com a nossa missão de poder prestar um serviço de excelência e com segurança para toda população sergipana”, informa Tamyres.

Com a oferta de serviços de exames laboratoriais em análises clínicas, houve em 2020, um registro de mais de 11 mil solicitações de serviços. “Recebemos rotineiramente exames como glicose, parasitológico de fezes, sumário de urina, colesterol, hemograma, hemoculturas, culturas bacterianas, beta HCG, hepatites, PSA entre outros”, revela a coordenadora.

O Laboratório Central de Biomedicina da Unit mantém parcerias com os Hospitais Santa Isabel e Cirurgia, para realização dos exames no seguimento de microbiologia. É o único em nível ambulatorial, a realizar a coleta e a análise do líquor, procedimento realizado por uma equipe técnica especializada, dentro do laboratório central, pelo neurocirurgião especialista- Dr. Hesmoney Ramos de Santa Rosa.

Os pacientes atendidos são, em sua maioria, usuários do SUS, mas o laboratório central também dispõe de serviços para pacientes de operadoras de saúde como Unimed, Petrobras, Plamed e, ainda, na modalidade particular.

Projetos 2021

Apesar dos desafios de um ano pandêmico, a instituição continua o trabalho para aprimorar seus processos com foco em mais um selo de qualidade.

“Sempre pensando no nosso aluno, no nosso paciente e na responsabilidade social que a nossa unidade tem, estamos aprimorando nossos processos já reconhecidos pela qualidade e preparando toda a nossa estrutura para recebermos um dos selos mais requisitados de qualidade na área da saúde. Esse selo é destinado a serviços de apoio a organizações de saúde e busca atender aos mais rigorosos critérios de segurança, incluindo aspectos estruturais e de gestão”, adianta Tamyres.

Serviço

Para ter acesso aos serviços ofertados pelo Laboratório Central de Biomedicina da Universidade Tiradentes, os canais de atendimento são (79) 3218-2304 ou pelo email labiomed@unit.br.

O laboratório está localizado à rua Laranjeiras, 710, no centro, em Aracaju (SE). O atendimento é de segunda a sexta, das 06h30 às 18h. Aos sábados de 7h às 11h.

