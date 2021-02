Luciano Pimentel destaca visita a engenhos que integram nova rota turística

No último final de semana, o deputado estadual Luciano Pimentel conheceu um trecho da Rota do Engenho, que passa por três municípios da região sul do estado (Estância, Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy) e apresenta aos turistas as belezas naturais, a gastronomia e cultura dessas cidades, com destaque para os engenhos da época da Colônia.

Nesta quinta-feira, 18, em pronunciamento na sessão mista (presencial/remota) da Assembleia Legislativa, o parlamentar registrou a visita aos engenhos Priapu e São Félix, localizados em Santa Luzia do Itanhy, que encerram o roteiro turístico idealizado pelo empresário Fábio Dickson. “Fiquei encantado com esse roteiro empreendedor e entusiasmado com o que ele representa para o turismo sergipano. É um novo atrativo que promove o retorno a história dos engenhos e que acreditamos que será um sucesso”, afirmou Luciano Pimentel.

O deputado relatou que a visita ocorreu após sua passagem pelo município de Indiaroba, onde teve a oportunidade de acompanhar o andamento de algumas obras que estão sendo executadas pela Prefeitura, a exemplo da reforma do estádio municipal. “Fiz esse trajeto ao lado do próprio Fábio Dickson e de Patrícia Cunha, que atuam na divulgação desse roteiro, do prefeito Adinaldo Nascimento e do vereador Ginaldo Lessa, que é historiador e especialista em turismo”, destacou Luciano, complementando.

“Conhecer esse trecho da rota me fez pensar em quantas vezes saímos de Sergipe e viajamos até para outros países para visitar casarões, como o que existe na fazenda e engenho São Félix, que nem sempre possuem a mesma relevância histórica deste que está aqui, em nosso estado. Foi uma experiência enriquecedora, que só reafirmou em mim o desejo de continuar defendendo o nosso turismo e enaltecendo os projetos que possam expandir nossa presença neste setor”, enfatizou.

De acordo com Luciano Pimentel, a Rota do Engenho está sendo desenvolvida sem recursos públicos. “São empresários locais que estão buscando a construção desse roteiro que, certamente, também terá o apoio do governador Belivaldo Chagas e do secretário de Turismo, Sales Neto, pois trata-se de uma iniciativa que irá fomentar a cadeia produtiva do turismo, difundindo o nome do nosso estado e empregando muitos sergipanos”, considerou.

Concluindo sua fala, o deputado solicitou que a TV Alese entrasse em contato com equipe da Rota do Engenho para contribuir com a divulgação do roteiro. “Quero pedir a TV Alese, que leva informação diariamente e realiza um grande trabalho de valorização da nossa cultura, que faça a cobertura da Rota do Engenho, por se tratar de uma parte significativa da história de Sergipe está sendo contatada através desse roteiro. É importante que o povo sergipano tenha conhecimento e que possa também explorar nosso estado e as potencialidades do turismo na região sul”, ressaltou Pimentel.

Rota do Engenho

A Rota do Engenho resgata a história dos engenhos da região sul de Sergipe, proporcionando aos visitantes uma série de experiências. O roteiro conta com passeio fluvial, banho de mar e também uma visita ao Distrito de Terra Caída e aos engenhos Priapu, onde é possível acompanhar o processo de produção da cachaça artesanal “Reserva do Barão”, e São Félix, que se destaca pela imponência de um casarão com suas 16 janelas na fachada frontal, além de 32 cômodos muito bem preservados.

