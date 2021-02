MENINO DE DOIS ANOS É INTERNADO NO HUSE APÓS ENGOLIR MUNIÇÃO EM TELHA

18/02/21 - 08:49:06

Uma criança de dois anos, foi internado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju, após engolir uma munição.

A criança mora no município de Telha e de acordo com informações da assessoria de comunicação da unidade, o material está alojado no estômago, e o quadro de saúde estável.

Nesta quinta (18), fez um novo raio-X e será reavaliada pela pediatra. Até o momento, não há necessidade intervenção cirúrgica.