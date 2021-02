Segundo episódio do programa ‘Folia da Gente’ irá ao ar nesta sexta-feira, 19

18/02/21 - 15:56:18

Realizado pelo Instituto Banese e TV Atalaia, o programa apresenta memórias do carnaval em Sergipe

O programa Folia da Gente, realizado pelo Instituto Banese e TV Atalaia, continua a comemorar com os sergipanos a festa mais popular do Brasil de um jeito seguro e especial. Após reviver a época dos desfiles de escolas de samba, bailes, coroações de rainhas e reis, agora é a vez de proporcionar aos telespectadores memórias mais recentes do carnaval sergipano: o Pré-Caju, corredor da folia de maior sucesso no Estado, e o atual movimento de resgate dos bloquinhos de rua.

O segundo programa, que levará até o público de casa as emoções desses dois períodos da trajetória carnavalesca sergipana, especialmente de Aracaju, irá ao ar nesta sexta, dia 19, às 18h. Além da participação de convidados, que compartilharão suas memórias, o especial contará com o show musical da cantora Karla Isabella, uma referência dos carnavais locais.

O programa Folia da Gente é um resgate dessa festa em Sergipe cuja característica principal é a mistura de manifestações culturais, de artistas, ritmos e talentos, além de muita irreverência e criatividade. A iniciativa homenageia figuras imprescindíveis na construção da história do carnaval em Sergipe, dentre eles João de Barros (Barrinhos), Hilton Lopes e Antônio Lisboa.

Além da exibição pela TV, o programa será transmitido pelo canal da TV Atalaia no youtube (youtube.com/tvatalaiase), às 19h.

Durante a gravação todas as medidas de segurança referentes ao distanciamento e higienização foram adotadas pelos convidados, artistas e profissionais envolvidos, obedecendo às medidas sanitárias preventivas contra a pandemia.

Por Tarcila Olanda