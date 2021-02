Solicitações de exames e cirurgias agora são realizadas nas principais UBS

18/02/21 - 10:43:39

O serviço de Regulação da secretaria de saúde foi ampliado para as principais Unidades Básicas de Saúde (UBS) de São Cristóvão, que começam a realizar a partir desta semana a marcação de procedimentos como cirurgia, consulta, ressonância, tomografia, exames laboratoriais e todos os demais exames que são pactuados pelo SUS. Essa mudança faz parte de um processo de descentralização da Regulação, que já possuia 4 pontos de marcação nas UBS Jairo Teixeira, UBS Massoud Jalali, UBS Maria José Figueroa e na Secretaria de Saúde. Essa ampliação prevê que todas as principais Unidades de Saúde passem a realizar os serviços.

Até o momento, já são 8 Unidades disponíveis para a marcação de exames e procedimentos: UBS Maria José Figueroa (bairro Eduardo Gomes), UBS Mariano Nascimento (bairro Rosa Maria), UBS Massoud Jalali (bairro Rosa Elze), UBS Antônio Florêncio de Matos (bairro Tijuquinha), UBS Jairo Teixeira e Ironia Maria (ambos no Centro Histórico), Parque Santa Rita (povoado Parque Santa) e UBS José Raimundo Aragão (bairro Alto da Divinéia). Com a mudança, São Cristóvão dobra o número de pontos de marcação de exames da regulação, de 4 para 8.

“Desde segunda-feira (15) iniciamos o fechamento da Regulação na SMS para início do processo de descentralização para as Unidades de Saúde. A princípio permanecemos com um operador na secretaria de saúde para atender os usuários que ainda não sabem da mudança. Mas todas as principais e maiores UBS, localizadas em lugares estratégicos, serão ponto de marcação de exames e procedimentos”, explica Lucyane Leite, coordenadora de Regulação de São Cristóvão.

“A acessibilidade com certeza vai melhor, pois vai evitar o deslocamento das pessoas, como os moradores de povoados que não precisarão pegar transporte para vir até a sede. O usuário vai sair da consulta com o encaminhamento que o profissional da atenção básica dá para a atenção especializada, seja ele qual for, e ele já vai na recepção marcar, o que vai facilitar muito o processo”, reforça a coordenadora.

A previsão é que até o fim de março, além destas 8 Unidades que já estão fazendo a Regulação, sejam abertos mais dois pontos de marcação na UBS Sinval José de Oliveira, no bairro Lauro Rocha, e na UBS Alice Freire, no povoado Pedreiras. Além destas, em breve também estarão estruturadas as Unidades de Saúde do povoado Cardoso, do povoado Colônia, do povoado Cabrita e do bairro Luis Alves, em um processo que irá futuramente contemplar as principais Unidades de Saúde da rede Municipal, localizadas em pontos estratégicos do território.

Para realizar a marcação de exames, o usuário deverá se dirigir à Unidade Básica de Saúde munido do cartão do SUS, documento de identidade RG com CPF, comprovante de residência atualizado e a solicitação da consulta ou procedimento a ser realizado. Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o número da regulação da SMS (79) 99644-3859 ou ir diretamente na UBS mais próxima de sua casa.

Ascom PMSC