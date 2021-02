Vacinação: Saúde orienta sobre cadastro de idosos acima de 85 anos

18/02/21 - 05:45:18

Enquanto aguarda novas doses da vacina, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está se preparando para a próxima etapa da vacinação, que terá como público-alvo os idosos acima de 85 anos. Para auxiliar no planejamento, a SMS orienta que os idosos dessa faixa etária que ainda não possuem o cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS), ou que estão com dados desatualizados, se dirijam à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para regularizar a situação.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, informa que esses dados são fundamentais, pois possibilitarão à SMS ter um número atualizado dos idosos acima de 85 anos que precisam ser imunizados. “É muito importante para a Secretaria da Saúde conhecer quem são esses idosos, a fim de montar um planejamento preciso. Assim, quando forem liberadas novas doses pelo Ministério da Saúde, poderemos avançar na vacinação a partir desse planejamento”, enfatiza a secretária.

Waneska ressalta que ainda não há vacina disponível para os idosos acima de 85 anos, e que essa atualização é necessária para o gerenciamento do Plano de Vacinação de Aracaju. “Essa ação é parte do nosso trabalho para ter números atualizados, o que nos ajudará no planejamento da vacinação, garantindo a celeridade, que é a principal meta do nosso trabalho”, salienta a secretária.

Cadastro e atualização

Os idosos acima de 85 anos que ainda não têm cadastro no SUS devem comparecer à UBS mais próxima, levando original e cópia de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Em caso de atualização de informações, a exemplo da mudança de endereço, é necessário comparecer à UBS com um comprovante de residência atualizado.

Outro meio de informar à SMS sobre os idosos acima de 85 anos é através do Formulário para Vacinação, disponível no portal da Prefeitura de Aracaju.

Os dados atualizados são fundamentais para o gerenciamento da vacinação pela SMS. No início da segunda fase da campanha, a estimativa inicial anunciada pela SMS era a de vacinar 2.332 idosos com mais de 90 anos. Mas, no decorrer do processo, esse número foi atualizado para 2.245, por causa da atualização dos cadastros, quando foi constatado o falecimento de alguns idosos. “Por isso, fazemos esse apelo à população para que todos os idosos acima de 85 anos se cadastrem ou atualizem os dados”, reforça Waneska.

Organização e celeridade

O planejamento da SMS tem garantido a celeridade da imunização em Aracaju. Nesta segunda fase, direcionada aos idosos acima de 90 anos, 2.112 receberam a primeira dose da vacina, alcançando 94% da meta.

De acordo com levantamento feito pela SMS, 68 idosos acima de 90 anos estão acamados ou com dificuldade de locomoção. Por isso, será realizada uma força-tarefa para vaciná-los nas residências até a próxima sexta-feira, dia 19.

Durante a execução desta segunda etapa da campanha, teve continuidade a vacinação dos profissionais de saúde e dos idosos institucionalizados, que residem em lares e asilos. Teve início, também, a aplicação da segunda dose da vacina. Até o momento, das 23.670 doses recebidas pela SMS, 16.190 já foram aplicadas.

Com informações da SMS

Foto: Marcelle Cristinne