Vereador Isac Silveira propõe à Comissão de Saúde sobre possibilidade de abrir CPI para investigar mortes

18/02/21 - 16:31:27

Na 8ª Sessão Ordinária remota da Câmara municipal de Aracaju(CMA), desta quinta-feira, 18, o vereador Isac Silveira (PDT), reforçou sobre a importância das Unidades de Suporte Avançado, as chamadas UTIs Móveis do SAMU, em relação ao transporte de pacientes com Covid-19 até as Unidades de Saúde e/ou hospitais.

A propositura de abrir uma CPI para analisar as mortes que estão ocorrendo pela ineficiência desse serviço foi sugerida pelo próprio parlamentar, pois de acordo com ele, a situação só tende a piorar.

“Devemos protocolar reunião no Ministério Público Estadual (MPE) onde convocaremos todos os envolvidos, pois temos indícios para abrir uma CPI”, esclareceu Isac.

Ele ainda ressaltou que já externou na imprensa alguns exemplos destes óbitos, e alertou também que em Aracaju até Urgência de hospital particular já fechou.

Também explicitou que os casos de Covid-19 estão aumentando cada vez mais, portanto avaliou que é necessário que se faça alguma coisa urgente.

E após a Sessão, o vereador comunicou à sua assessoria que além do superintendente do SAMU, Denisson Santana, seria interessante a participação de gestores dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva na reunião com o MPE, para que os mesmos apresentem os dados quantitativos de pessoas que morreram por conta da demora de locomoção destes pacientes, até os leitos de UTIs dos hospitais municipais.

Por assessoria do vereador