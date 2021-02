Rodoviários do transporte público realizam uma manifestação com indicativo de greve

19/02/21 - 11:05:13

Rodoviários realizam na manhã desta sexta-feira (1), uma assembleia com indicativo de greve. A manifestação acontece no cruzamento das avenidas Barão de Maruim Gonçalo Rolemberg, em Aracauju. Ônibus foram estacionados na via e pneus foram cortados.

Segundo o Sinttra, durante a tarde desta sexta outra assembleia será realizada para definir se haverá ou não um estado de greve da categoria

Eles reivindica a volta dos cobradores, que foram retirados de parte dos ônibus, pagamento de benefícios que foram cortados há quase um ano, no início da pandemia do novo coronavírus, e a regularização de pagamento dos salários atrasados por parte de uma das empresas que compõe o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros da capital (Setransp).

Uma reunião ocorre paralelamente com a classe no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (Sinttra).

Em nota, o Setransp disse entender que o Sinttra está fazendo seu papel, mas alerta que o ano 2020 foi atípico e 2021 será um ano ainda mais severo para setor de transporte. “Neste momento, teremos mais um aumento nos custos com preço do diesel subindo 15%”, finaliza.

A Polícia Militar e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estão no local.

Com informações e foto de Alex Carvalho Filho