ACIDENTE ENVOLVENDO MOTO DEIXA UM MORTO E UM FERIDO DO INTERIOR DO ESTADO

19/02/21 - 08:58:28

Mais um acidente envolvendo motocicleta foi registrado no interior do estado com vitima fatal. As informações são de que a mulher identificada como Jane Cleide Ferreira dos Santos acabou morrendo na tarde desta quinta-feira (18).

O acidente foi registrado na rodovia SE-240 e segundo populares, aconteceu na Serra do Machado, nas proximidades do antigo Balneário.

O condutor da moto foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Já o corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal.