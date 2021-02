Carnaval: 43,5% das ocorrências registradas pela PM foram de perturbação de sossego

19/02/21 - 09:08:05

A Polícia Militar de Sergipe divulgou o balanço final da Operação Carnaval 2021, realizada entre os dias 11 e 17 deste mês. Durante o período, foram registrados 177 incidentes em todo o estado, sendo que, destes, 40 estavam relacionados à desobediência do decreto governamental. Desse total, Aracaju com 76 ocorrências, Nossa Senhora do Socorro, 23, e São Cristóvão, 15, lideram a lista. Além das ações voltadas para a segurança pública, a operação teve o objetivo de garantir o cumprimento dos protocolos de combate e prevenção à Covid 19 em Sergipe.

Apesar do clima de tranquilidade, devido à proibição das festas carnavalescas, mais de 43,5% dos incidentes equivalem ao crime de perturbação do sossego alheio, seguidos por infração de medidas sanitárias preventivas (22,6%); ameaça (5,08%); roubo (3,95%); lesão corporal (2,82%); vias-de-fato (2,82%) e embriaguez ao volante (1,69%). Como resultado, 26 pessoas foram presas e 13 aparelhos de som, 7 veículos e duas armas de fogo apreendidos.

Desde a sexta-feira, 12, a sala de monitoramento foi ativada no Quartel do Comando Geral, garantindo a supervisão de ações na capital e interior do estado. O planejamento das equipes do CPMC e do CPMI, juntamente com o Comando da Corporação, propiciou um carnaval tranquilo para todos os sergipanos e turistas no nosso estado. As famílias se confraternizaram em suas residências e não promoveram aglomerações nas ruas, contribuindo para o sucesso do trabalho da PM.

Para o coronel José Moura Neto, comandante do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC), o sucesso da Operação é resultado de um planejamento que levou em consideração o atual momento da pandemia e do trabalho excelente dos policiais militares. “Foi respeitado o decreto governamental proibindo eventos relacionados ao carnaval que provocassem aglomerações para garantir a segurança sanitária de todos. O policiamento nas vias também foi reforçado para evitar que pessoas pudessem fazer uso de bebidas alcoólicas e provocar acidentes de trânsito”, afirmou o coronel.

Segundo o coronel Fábio Rolemberg, comandante do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), o policiamento foi reforçado principalmente nas áreas onde historicamente acontecem os festejos de carnaval e a tropa desempenhou o trabalho com muito profissionalismo. “Em todos os locais do Estado o que se viu foi tranquilidade. Devemos agradecer e exaltar o empenho dos militares, uma tropa de verdadeiros heróis”, ressaltou o oficial.

De acordo com o comandante-geral da Corporação, coronel Marcony Cabral, a população sergipana, em sua maioria, compreendeu bem o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar. “Não tenham dúvidas de que o nosso trabalho está sendo decisivo para que, em breve, essa pandemia se transforme em cinzas e não mais seja motivo de dor para as famílias sergipanas. Confiem em nosso trabalho, pois o nosso principal compromisso é com a segurança e a saúde de todos”, finalizou o comandante-geral.

Informações e foto SSP