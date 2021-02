CRA-SE define comissão para realizar planejamento estratégico

19/02/21 - 07:51:15

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) reuniu na tarde desta quinta-feira, 18, conselheiros, colaboradores, diretores e funcionários para debater assuntos de interesse da profissão, como a definição de uma comissão para a realização do planejamento estratégico. O encontro aconteceu de maneira virtual, através da plataforma Google Meet.

Também na pauta de debates estavam o processo de dispensa de licitação para contratação temporária do escritório de advocacia, compra de passagens aéreas, conserto da impressora para impressão das carteiras profissionais, e em paralelo que a CPL agilize os termos de referências para realizar o leilão do carro antigo, contratação da assessoria jurídica mais duradoura. Foi aprovado também a criação de grupos de estudos internos de boas práticas entre os conselheiros e a criação do Alô Fiscal, inspirado nas boas práticas do CRA-CE, onde será um canal direto com a fiscalização.

Com o intuito de oferecer maior valor agregado aos administradores e inspirado no CFA, o presidente sugeriu a criação da sala dos registrados que foi aprovada de pronto pelos conselheiros. “Queremos disponibilizar um espaço para os registrados utilizarem, caso necessário, para fazer reunião, servir como sala de leitura e estudos, consulta de documentos ou acesso à internet e impressora. A sala tem entrada e saída independente, na parte térrea do nosso prédio”, destacou o Adm. Jorge Cabral.

No encontro também ficou formada uma comissão para realizar o planejamento estratégico do CRA-SE que depois será apresentada ao Conselho Federal. “Devemos fazer o melhor planejamento, para poder otimizar os resultados, gerar valor para o registrado e a sociedade e também apresentar resultados efetivos junto ao Conselho Federal para solicitar futuros recursos de PRODER”, acrescentou o presidente do CRA.

Por Danilo Cardoso