Edvaldo reúne com Maria do Carmo e apresenta demandas

19/02/21 - 17:00:32

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta sexta-feira, 19, em seu gabinete, a senadora Maria do Carmo Alves. No encontro, eles trataram da indicação de emendas parlamentares para Aracaju. O gestor municipal solicitou à senadora a destinação de recursos para o setor de Saúde da capital.

“Tivemos uma boa conversa, na qual expus nossas demandas, especialmente na área da Saúde. Falei para a senadora sobre o pedido, que já fiz aos deputados federais, de uma emenda coletiva de R$ 80 milhões para o custeio da maternidade municipal, cuja obra já se encontra em fase de conclusão. Também solicitei, das emendas individuais de responsabilidade dela, indicações também para os nossos demais serviços de Saúde”, explicou Edvaldo.

A senadora Maria do Carmo, que tem realizado uma série de reuniões com prefeitos sergipanos, se disse disposta a colaborar com a cidade. Ela avaliará as demandas apresentadas pelo prefeito Edvaldo Nogueira e, a partir daí, fará suas indicações de emendas para o município. A parlamentar também se mostrou disposta a apoiar a proposta de emenda coletiva para o custeio da primeira maternidade municipal de Aracaju.

Foto Ana Licia Meneses